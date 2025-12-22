Туляк ответит за убийство саратовца и отправится в колонию на 7 лет

За убийство жителя Саратовской области, уроженец Тульской области проведет семь лет в исправительной колонии строгого режима. Как сообщает следственное управление региона, 26-летний туляк признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего.

Согласно материалам дела, трагическое событие произошло в августе 2025 года в частном доме, расположенном в селе Симоновка, Калининского района. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с 23-летним знакомым, которая переросла в драку.

После примирения, оба участника конфликта легли спать. Утром пострадавшему потребовалась медицинская помощь, и была вызвана бригада скорой помощи. По прибытии в медицинское учреждение, молодой человек находился в коме. Несмотря на усилия врачей, в тот же день он скончался.

Суд признал мужчину виновным по статье 111, часть 4 УК РФ (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к летальному исходу) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии строгого режима.

Дуся Иванова