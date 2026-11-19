В своем поздравлении с Днем преподавателя высшей школы Роман Бусаргин отметил активную научную деятельность и педагогический талант преподавателей, подчеркнув искреннюю преданность делу саратовских ученых.

«Вам удается не только делиться с ними знаниями, но прежде всего настраивать их на профессиональное развитие, помогать им открывать новые направления и вдохновлять на поиск себя в науке.

Сегодня вы активно используете современные образовательные технологии, чтобы сделать обучение интересным и эффективным. Благодарю вас за вашу самоотдачу, профессионализм, тот вклад, который вы вносите в подготовку высококвалифицированных кадров, развитие российской науки и освоение новых технологий. Особые слова признательности – профессорам за ту мудрость и опыт, которым вы делитесь с новым поколением преподавателей», — подчеркнул губернатор.