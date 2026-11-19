Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в спринте, заслуженный мастер спорта России Никита Крюков рассказал о своем спортивном пути, значении наставников, борьбе с волнением перед соревнованиями и сохранении мотивации.

Особое внимание лектор уделил тому, как занятия спортом помогают развивать дисциплину, трудолюбие и ответственность, которые важны не только на тренировках, но и в учёбе, работе и повседневной жизни.

«Дисциплина – это такой корень, который появляется благодаря спорту. Физическая активность – это основа, она учит трудолюбию. Я по сей день занимаюсь спортом и не могу без него жить», – отметил Никита Крюков.

Участники встречи задавали спортсмену вопросы о подготовке к соревнованиям, преодолении неудач и развитии физических качеств. Кроме того, обсудили тему мечты и целеустремленности, а также важность поддержки со стороны родителей и тренеров.

Просветительская встреча состоялась в рамках проекта Знание.Спорт.