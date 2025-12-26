Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принимает участие в акции «Елка желаний»

В рамках акции «Елка желаний» губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поучаствует в исполнении желании нескольких детей. Об этом рассказал губернатор в своем телеграм-канале.

В преддверии новогодних праздников по всей стране реализуется акция «Елка желаний», дающая возможность любому человеку сотворить чудо для ребенка. В преддверии заседания Государственного совета, возглавляемого Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в Москве губернатор Саратовской области Роман Бусаргин снял с новогодней ели несколько шаров.

Запросы детей имеют широкий спектр и отражают их увлеченность и тягу к знаниям. Валерия, семилетняя ученица первого класса кадетской школы из Саратова, увлекается спортом, посещает театральный кружок и занимается робототехникой. Ее самым заветным желанием является телескоп. Мария, семилетняя девочка из Сватовского района ЛНР мечтает о беговой дорожке. Свой подарок она получит на Новый год в рамках благотворительной акции.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что все детские мечты непременно воплотятся в реальность.

Дуся Иванова