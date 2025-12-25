Кассационный суд переквалифицировал дело Тепина о квартирах сиротам и освободил его от наказания

Бывший министр из Саратова полностью освобожден от наказания по делу о сиротских квартирах.

Экс-министра строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрия Тепина освободили из-под стражи 25 декабря, согласно информации, распространенной Первым кассационным судом общей юрисдикции. Окончательное решение вынесено после длительного судебного процесса.

Изначально Кировский районный суд Саратова 14 мая 2024 года признал Тепина виновным по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд установил, что в период с 2014 по 2018 годы, когда Тепин руководил ведомством, не было освоено почти 300 миллионов рублей, предназначенных для обеспечения жильем детей-сирот. В результате не менее 407 детей не получили положенные им квартиры. За это суд первой инстанции назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии.

Летом 2025 года Саратовский областной суд, рассматривая апелляцию, смягчил меру пресечения, заменив реальный срок на ограничение свободы, хотя и сохранил пятилетнюю продолжительность наказания. Защита подсудимого настаивала на полной невиновности, утверждая, что обвинительный приговор построен на предположениях и не соответствует доказательной базе.

Финальную точку в деле поставил кассационный суд. В ходе заседания 25 декабря судьи переквалифицировали обвинение с «злоупотребления полномочиями» на менее тяжкое преступление — «халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В качестве наказания было назначено восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в государственный бюджет.

Однако суд также констатировал, что с момента совершения инкриминируемых деяний прошёл срок, превышающий установленный законом период давности. На этом основании Дмитрий Тепин был освобожден не только от отбывания назначенных исправительных работ, но и немедленно выпущен из-под стражи. Таким образом, несмотря на доказанный факт неосвоения бюджетных средств, осужденный полностью избежал реальной ответственности.

Ольга Сергеева