Губернатор Саратовской области встретился с руководством «Росатома»

Глава региона Роман Бусаргин вместе с депутатом Государственной Думы Николаем Панковым встретился в Москве с руководством «Росатома».

Напомним, на территории Саратовской области расположена Балаковская АЭС, которая вырабатывает 75% электроэнергии в области.

— С первым заместителем генерального директора госкорпорации «Росатом» Андреем Петровым обсудили предварительные итоги работы предприятия в этом году и планы по его развитию.

«Росатом» вносит ощутимый вклад в социально-экономическое развитие региона и Балаковского района в частности. Благодаря работе станции региональный и муниципальный бюджеты получают суммарно более 1 млрд рублей ежегодно.

На территории города Балаково реализуются проекты по созданию и развитию общественных пространств, транспортной инфраструктуры в рамках поддержки председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Во взаимодействии с регионом Госкорпорация также участвует в реализации многих проектов по улучшению инфраструктуры города Балаково. Договорились продолжить нашу совместную работу по развитию города.

Еще один вопрос касался расширения кадрового и научного сотрудничества АО «Концерн Росэнергоатом» с Саратовским государственным техническим университетом имени Ю.А. Гагарина. При финансовой поддержке электроэнергетического дивизиона в Институте энергетики СГТУ образовано студенческое конструкторское бюро, оснащенное современным оборудованием. Также создан центр карьеры Концерна, основной целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов в области атомной энергетики с перспективой дальнейшего трудоустройства в профильные организации. Рассматривается вопрос об открытии еще двух опорных лабораторий с необходимым оборудованием, — написал Бусаргин в своем ТГ-канале.

Подготовила Наталья Мерайеф