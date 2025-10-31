Панков: Будем реализовывать совместные проекты с крупными предприятиями Балакова

В Балаково реализуется ряд проектов для повышения качества жизни людей и развития городской инфраструктуры.

Вячеслав Володин сделал многое для развития Балаково. Депутатские проекты спикера помогают решить самые острые проблемы района. Хорошо, что предприятия района также вносят вклад в благоустройство.

Учитывая, что Балаково является энергетическим и промышленным центром области, городу требуется особое внимание. Вместе с губернатором области Романом Бусаргиным сегодня обсуждали эти вопросы с руководством АО «Концерн Росатом».

Будем и дальше продолжать реализовывать совместные проекты с крупными предприятиями Балаковского района.