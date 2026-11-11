Губернатор Бусаргин заявил о выходе «Саратовводоканала» на безубыточную работу

Бусаргин рассказал о модернизации сетей «Саратовводоканала».

Губернатор Роман Бусаргин 10 ноября в ходе прямой линии сообщил, что «Саратовводоканал» вернули из концессии в муниципальное управление — благодаря этому отпала необходимость повышать тарифы для покрытия инвестиций. За последние два года, включая 2026-й, в систему ежегодно вкладывали около 1 млрд рублей, всего порядка 2 млрд. Заменено около 50 км магистральных водопроводных и канализационных сетей.

По словам главы региона, результат уже есть: количество отключений на магистральных сетях снизилось, аварийность на центральных магистралях сократилась на 40%, число аварийных отключений — на 10%, обращения по «Саратовводоканалу» в облправительство упали более чем в 2 раза. Теперь работы ведутся на внутридворовых территориях без отключения целых микрорайонов.

В следующем году программа продолжится: на замену более 20 км магистральных сетей уже предусмотрено порядка 1 млрд рублей, водоканалу до конца месяца нужно определиться с конкурсными процедурами. В 2027 году планируется заменить порядка 33 км сетей в городах области. Губернатор подчеркнул важность минимизировать неудобства для горожан и обеспечить качество работ: новые трубы имеют гарантийный срок более 50 лет. Он поблагодарил жителей за терпение.

Бусаргин также отметил, что МУПП «Саратовводоканал» стало безубыточным — в 2018 году его долги превышали 500 млн рублей. Острая необходимость модернизации водоканалов есть в Красном Куте, Новоузенске и Шиханах, где инфраструктура не обновлялась 30–40 лет.