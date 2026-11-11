Саратовский регоператор заявил об увеличении непроездов к контейнерным площадкам

С началом сезона дождей специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» фиксируют увеличение количества случаев, когда спецтехника мусоровывозящих компаний не может подъехать к контейнерным площадкам.

Главная причина – это образование на грунтовых дорогах вязкой грязи, в которой застревают многотонные мусоровозы.

Согласно данным логистической программы регионального оператора с начала ноября чаще всего проблемы с проездом к местам накопления отходов возникают в Балашовском, Калининском, Самойловском, Ртищевском районах, а также в поселке Жасминный г. Саратов. В период осенней распутицы «грунтовки» превращаются в своеобразную полосу препятствий для груженых мусоровозов. Спецтехника весит более 20 тонн и на бездорожье имеет крайне низкую проходимость. Её колеса проваливаются в вязкий грунт, а большой вес не позволяет выехать самостоятельно.

Если мусоровоз застревает, требуется полная выгрузка отходов и привлечение дополнительных единиц спецтехники. Это неизбежно приводит к временным затратам на устранение последствий и отражается на графике вывоза отходов.

Зачастую экипажи спецтехники на наиболее сложных участках дорог вынуждены осматривать участки дорог пешком, чтобы оценить вероятность застревания. При отсутствии возможности проезда логистические маршруты оперативно корректируются, а информация о необходимости обеспечить проезд в тот же день передается органам местного самоуправления.

Саратовский регоператор напоминает, что согласно требованиям СанПин, дороги должны иметь твердое покрытие. Обязанность обеспечить свободный проезд для мусоровозов возложена на собственника контейнерной площадки. Содержание подъездных путей в нормативном состоянии – залог качественного и бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов.