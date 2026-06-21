Губернатору Бусаргину доложили о серьёзных проблемах поставок бензина на саратовские АЗС

В Саратовской области предпринимаются оперативные шаги для устранения нехватки автомобильного топлива, возникшей из-за резкого увеличения спроса.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в ходе внеочередного совещания с профильными ведомствами и поставщиками горючего.

Власти признали значительный рост спроса на бензин и дизельное топливо за минувшие сутки. Несмотря на увеличение поставок в область на 70%, возникли временные трудности с логистикой и равномерным распределением топлива по автозаправочным станциям.

Губернатор подтвердил, что общего дефицита топлива в регионе нет, а проблема заключается в логистических сбоях, а не в нехватке самого горючего. Федеральная антимонопольная служба получила распоряжение осуществлять строгий контроль за ценами на АЗС, чтобы предотвратить необоснованное повышение стоимости. Министерству промышленности поручено создать новые схемы поставок для обеспечения равного распределения топлива, с особым вниманием к труднодоступным районам. Также Минпром обязан установить постоянную связь с топливными компаниями. Министерство сельского хозяйства получило задачу усилить контроль за обеспечением топливом сельскохозяйственных предприятий в связи с активной фазой полевых работ.

На протяжении прошлой недели жители Саратова и Энгельса массово сообщали о пустых бензоколонках и длинных очередях. Ожидается, что реализованные меры позволят в скором времени стабилизировать ситуацию и гарантировать непрерывные поставки горючего во все населенные пункты области.

Ольга Сергеева