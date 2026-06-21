Более 19 тысяч бюджетных мест: в саратовских вузах началась приемная кампания

В Саратовской области с 20 июня стартовала приемная кампания в колледжи и вузы.

Абитуриенты могут подавать заявления онлайн через портал Госуслуги, лично в приемную комиссию или по почте.

Ключевым инструментом стал сервис «Поступление в вуз онлайн», который позволяет не только подать документы, но и отслеживать конкурсную ситуацию. Система автоматически передает результаты ЕГЭ и данные о льготах, что избавляет от ручной загрузки.

В этом году абитуриентам доступны 167 специальностей в 50 колледжах и более 500 направлений в 17 вузах региона. Бюджетный прием составит почти 11 тысяч мест в колледжах и более 8 тысяч в вузах.

Сроки подачи документов различаются: для колледжей на очную форму — до 15 августа (с возможным продлением до 25 ноября), для вузов — до 20 или 25 июля в зависимости от формата вступительных испытаний. Иностранные граждане могут поступать онлайн после регистрации в системе ruID.

Ольга Сергеева