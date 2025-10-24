ГЖИ разъяснила саратовцам порядок начисления платы за отопление в МКД за октябрь

Глава саратовской Госжилинспекции Юлия Абрамова в ходе прямого эфира разъяснила порядок начисления платежей за отопление.
Основным критерием является наличие общедомового прибора учета: при его наличии плата начисляется по показаниям, при отсутствии — по нормативам.
В домах без счетчика октябрьская плата начисляется за полный месяц. Однако при фактической задержке с подачей отопления исполнитель коммунальных услуг обязан сделать перерасчет за дни опоздания. Это правило применяется исключительно к домам без общедомовых приборов учета.
На текущий момент тепло уже подано в более чем 8,8 тысячи многоквартирных домов региона.
Ольга Сергеева