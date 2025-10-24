Саратовский зенитчик «Левитан» со сцены отправился на фронт

Уроженец Красноармейска Евгений, ранее работавший в местном Дворце культуры, в 2023 году сменил профессию, став военнослужащим.

Изначально помогавший фронту гуманитарными поставками, он осознал, что не может оставаться в тылу, пока его друзья находятся на передовой.

Теперь Евгений служит стрелком-зенитчиком в мотострелковой бригаде под позывным «Левитан».

После возвращения домой он мечтает окунуться в воды Волги и оставить в прошлом пережитое на фронте, но сейчас его место — на службе, где он выполняет свой долг, — говорит боец.

СВО продолжается четвертый год с февраля 2022 года.

Ольга Сергеева