Хаотичную парковку назвали помехой для инфраструктуры Саратова

Депутаты Саратовской областной Думы высказали свою точку зрения по поводу принятых сегодня, 9 июля, поправок в закон об административных правонарушениях в Саратовской области.

Речь идет о финансовых санкциях за несоблюдение правил на платных муниципальных парковках, действующих в центральной части Саратова с 1 июня 2025 года. Автором законодательной инициативы выступила городская Дума.

Депутаты подчеркнули, что хаотичная парковка на узких городских улицах является помехой для инфраструктуры Саратова. Новые правила, как ожидается, позволят упорядочить парковочное пространство и снизить загруженность дорог.

В частности, Кирилл Лаврентьев отметил, что внедрение платных парковок в целом призвано сделать работу улично-дорожной сети более безопасной и эффективной. Он подчеркнул важность соблюдения правил оплаты за парковочные места, что должно обеспечиваться соответствующими мерами ответственности. При этом, по словам депутата, система платных парковок учитывает интересы различных категорий граждан: «Правила предусматривают возможность бесплатного использования парковочных мест льготными категориями граждан, наличие периодов бесплатного пользования парковкой, а также ряд других положений, направленных на обеспечение комфорта всех пользователей. Эти нормы способны улучшить качество жизни и соблюсти интересы разных категорий жителей город».

Депутат Игорь Иванов указал на положительный опыт других российских городов, где организация платных парковок способствовала снижению загруженности дорог и улучшению транспортной ситуации. Вместе с тем он призвал муниципалитет учесть потребности разных категорий жителей: «Необходимо предусматривать льготы для социально уязвимых групп, а также обеспечивать прозрачность и контроль за работой системы в целом».

Напомним, в Саратовской области введены штрафы за нарушения при использовании платных парковок, расположенных на дорогах местного значения. После того, как поправки в областной закон вступят в силу, самовольное резервирование мест или неоплата на муниципальной платной парковке повлечет за собой штраф в 1000 рублей. Повторное нарушение обойдется в 1500 рублей.