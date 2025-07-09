Гандболисты из Саратова вышли в полуфинал Спартакиады молодежи России

Саратовские спортсмены в составе сборной области по гандболу впервые в истории вышли в полуфинал Спартакиады молодежи России и вошли в восьмерку сильнейших команд 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Основной состав команды включает воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №14 «Волга» под руководством тренера-преподавателя Елены Дудукиной: Анатолий Филиппов, Алексей Ромашкин, Денис Молев, Максим Малышев, Алексей Золотенко, Егор Дворянкин, Иван Гудков, Станислав Сирота, Артем Матвеев, Артем Сергеев.