«И пришла зима»: Саратов вошёл в холодный сезон с готовой техникой и дырявыми трубами

Пока коммунальщики отрабатывают ночные проезды колонн и переходят в режим повышенной готовности, в городе один за другим рвутся водоводы и теплотрассы.

Разбираемся, что на самом деле означает «подготовка к зиме» в Саратове.

ТГ-канал П.Суркова

Ночная отработка

…В ночь на 5 ноября по улицам Саратова прошла колонна спецтехники МКУ «Городское хозяйство». Машины двигались связками — так же, как им предстоит работать зимой, когда количество комбинированных дорожных машин в связке определяется шириной проезжей части. Особое внимание уделили потенциально опасным участкам, включая путепровод в Приволжском. Тренировку провели ночью, чтобы «не мешать движению и не создавать неудобств горожанам».

Уже на следующий день, 6 ноября, городские коммунальные службы официально перевели в режим повышенной готовности: синоптики обещали дождь с мокрым снегом и понижение температуры ниже нуля. Техника и бригады дежурят круглосуточно, запасы противогололёдных материалов пополнены, машины переоборудованы под зимний режим. Формально — образцовая подготовка. Если бы не одно «но».

Город входит в зиму с трубами, которые не выдержали ещё до морозов.

Что происходит под землёй

3–4 ноября, Октябрьский район, улица Криничная, 8/18. Здесь произошла авария на водоводе. Без воды остались жители сразу нескольких улиц и микрорайонов, включая ЖК «Царицынский».

«КВС» обещала устранить повреждение до полуночи. Показательна реакция горожан в соцсетях: по их словам, протечка на этом участке была известна давно, но ремонтники не торопились, а отключение воды произошло без предупреждения.

«Вода ушла ещё утром, а объявления появились только к вечеру. Мы весь день носили воду из колонки на соседней улице», — рассказала местная жительница в соцсетях. Другая горожанка отметила: «Лужа на этом месте стояла недели две, все её объезжали. Никто не приезжал, пока совсем не прорвало».

5 ноября, Ленинский район, улица Лебедева-Кумача, 70Б. Прорвало трубу горячего водоснабжения. Столб пара и воды поднялся над дорогой, мешая обзору водителям и пешеходам.

«Т Плюс» объяснила происходящее «сбросом воды для проведения ремонтных работ» и пообещала завершить их в тот же день.

Очевидцы описывали картину иначе: «Пар валил так, что встречных машин не было видно. Люди шли по противоположной стороне, чтобы не обжечься». Ещё один житель близстоящего дома добавил: «Горячую воду отключили без предупреждения. Хорошо, что успели помыться утром».

Обе аварии случились в ту самую неделю, когда коммунальные службы отчитывались о готовности к зиме. И это принципиальный момент: ночной проезд колонн проверяет скорость реакции, но не состояние труб. Учебная тренировка может быть проведена за одну ночь. Замена изношенного участка водовода — это месяцы проектирования, согласований и долгих раскопок.

«Полная готовность» на бумаге

Официальная статистика подготовки к отопительному сезону выглядит солидно. Ещё 27 октября министерство строительства и ЖКХ области сообщало: из 66 теплоснабжающих организаций 61 признана «полностью готовой», ещё 5 — «ограниченно готовыми». Источники тепла подключены почти на 100%, школы и детские сады получили тепло. Отопительный сезон в Саратове и Энгельсе стартовал 19 октября — по официальной формулировке, «эффективнее, чем в прошлом году».

Проблема в том, что «готова организация» и «готова каждая труба на её балансе» — это разные вещи. Проверка организации — это наличие персонала, техники, запасов топлива и регламентов. Она не отменяет того факта, что подземные сети в значительной части города отработали свой ресурс. Когда на улице Криничной вода уходит в землю ещё до первых заморозков, это означает, что труба была в предаварийном состоянии до наступления холодов. С приходом отрицательных температур к внутреннему давлению добавится морозное пучение грунта и температурные деформации — и частота таких аварий, как правило, растёт.

Фото: Ситиматик

Два разных «ответа на зиму»

Если посмотреть на ситуацию аналитически, саратовская «подготовка к зиме» распадается на два слабо связанных между собой процесса.

Первый — оперативный. Это ночные тренировки, круглосуточное дежурство, пополнение запасов реагентов, переоборудование техники. Здесь у города есть понятный план и видимая активность. Если ударит снегопад, механизм, скорее всего, сработает: техника выйдет, дороги начнут обрабатывать.

Второй — инфраструктурный. Это состояние подземных коммуникаций, которое определяется не готовностью к сезону, а многолетним недофинансированием капремонта и темпами замены сетей. Этот процесс не укладывается в рамки «подготовки к зиме» — он требует отдельных программ, денег и времени. И именно здесь город остаётся уязвимым независимо от того, насколько слаженно прошёл ночной проезд колонн.

Выходит, оценивать «готовность к зиме» стоит тоже раздельно.

По оперативной части вопросов почти нет — власти действуют на опережение, и это заслуживает признания.

По инфраструктурной части ответа пока нет: аварии начала ноября — это не форс-мажор, а симптом. И главный тест ещё впереди: нынешние ночные температуры лишь касаются нулевой отметки. Настоящая проверка начнётся при устойчивых −10 °C и ниже, когда станет ясно, выдержат ли те самые «полностью готовые» сети нагрузку, которую они не выдерживают уже сейчас, при еще плюсовой температуре.

Зима в Саратов пришла по расписанию. Вопрос в том, пришла ли она к готовым трубам — или только к готовым отчётам.

Ольга Сергеева