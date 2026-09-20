20 сентября 2026 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

После голосования полпред оценил ход избирательной кампании в Приволжском федеральном округе.

Он отметил, что на данный момент выборы проходят организованно, с соблюдением всех необходимых процедур:

«Большую работу провели правоохранительные органы для обеспечения безопасности. Количество обращений о возможных нарушениях сократилось в четыре раза, а явка в округе на 10% выше, чем в 2021 году. Это хороший показатель. Уверен, что выборы завершатся достойно, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а их результаты будут легитимными и прозрачными».

Напомним, одновременно с избранием депутатов Государственной Думы в трёх регионах ПФО — Республике Мордовия, Пензенской и Ульяновской областях — проходят выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.

В семи регионах округа избираются депутаты законодательных органов, ещё в четырёх административных центрах — депутаты представительных органов муниципальных образований.

Всего в Приволжском федеральном округе проводится около 600 избирательных кампаний. По их итогам будет распределено порядка 4,8 тыс. мандатов. В округе работают около 20 тыс. избирательных участков. По состоянию на 10:00 20 сентября явка в ПФО составила 47,5%.