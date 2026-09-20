Губернатор Роман Бусаргин поздравил работников лесного хозяйства региона с праздником

Глава региона обратился к работникам и ветеранам лесного хозяйства, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Роман Бусаргинг отметил высокий уровень ответственности и преданности делу местных специалистов, подчеркнув, что сохранение природных богатств является настоящим жизненным призванием для каждого сотрудника профильных ведомств.

Глава Саратовской области заявил, что именно благодаря самоотдаче и неравнодушию сотрудников лесхозов всего за 5 лет в нашем регионе появилось более 15 тысяч гектаров новых зелёных насаждений. И в перспективе площадь лесов будет только расширяться.

В завершение своего официального обращения руководитель области выразил глубокую признательность заслуженным ветеранам лесничества за многолетний созидательный труд.

Губернатор пожелал всем представителям лесного хозяйства крепкого здоровья, семейного благополучия и новых значимых профессиональных достижений на благо развития региона.

Ольга Сергеева