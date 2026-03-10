Игорь Молчанов дебютировал в медиарейтинге мэров ПФО на четвертом месте с конца

Февральский медиарейтинг глав столиц регионов ПФО, подготовленный компанией «Медиалогия», оказался неудачным для новых руководителей Саратова.

И.о. мэра Игорь Молчанов, чье назначение состоялось лишь 24 февраля, занял 25-ю строчку из 28 возможных. Его медиаиндекс остановился на отметке 133.

Для сравнения: прежний градоначальник Михаил Исаев по итогам января входил в топ-10, располагаясь на седьмом месте.

Лидерами рейтинга стали мэр Казани Ильсур Метшин с результатом почти 23,6 тыс. баллов, глава Уфы Ратмир Мавлиев (13,1 тыс.) и руководитель Ульяновска Александр Болдакин (11,1 тыс.).

Еще хуже обстоят дела у председателя гордумы Владимира Островского, который занимает пост с ноября. Он опустился на 27-ю позицию, набрав лишь 87,6 балла.

При составлении рейтинга учитывались все типы упоминаний в СМИ, включая негативные.

Ольга Сергеева