На саратовской земле прощаются с погибшими на фронтах СВО военными

В зоне проведения специальной военной операции погибли ещё трое жителей Саратовской области.

Личности военнослужащих установлены — это Юрий Земцов (Аркадакский район), Александр Алексеенко (Озинский район) и Илья Жаворонков (Пугачевский район). Информацию о гибели подтвердили представители районных администраций.

В некрологе отмечается, что Александр Алексеенко родился в рабочем поселке Озинки 3 мая 1981 года. После окончания средней школы он продолжил обучение в местном профессиональном училище №75, где освоил специальности столяра и мебельщика. Известно, что мужчина принял решение отправиться в зону боевых действий добровольно. Церемония прощания и захоронение состоялись сегодня.

Подробности биографии остальных погибших официальные источники пока не разглашают. Юрий Земцов был предан земле в населенном пункте Красное Знамя. Прощание с Ильей Жаворонковым назначено на завтра, 11 марта, в городе Пугачев.

Ранее регион уже понес потери: о гибели на СВО сообщалось в связи с ещё четырьмя уроженцами области — Ильей Плисовым, Владимиром Манченко, Алексеем Бубликовым и Максотом Саркуловым.

Боевые действия продолжаются пятый год как на территории Украины, так и в приграничных с зоной конфликта российских областях.

Ольга Сергеева