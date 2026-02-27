Игорь Молчанов: Обсудили развитие Ленинского района

Развитие Ленинского района обсудили с новым руководителем — Артёмом Курочкиным.

Артём Дмитриевич — выпускник Поволжской академии госслужбы им. П.А. Столыпина, прошёл путь от специалиста органа местного самоуправления до руководителя. Хорошо знает экономику и благоустройство, активно участвовал в развитии Заводского и Октябрьского районов, руководил Базарно-Карабулакским муниципальным районом.

Ленинский — самый большой и разноплановый район города: многоэтажная застройка, новые микрорайоны, обширный частный сектор. У жителей каждой территории — свои вопросы и потребности. Ключевая задача — быть на связи с людьми, вникать в их проблемы и содействовать в решении конкретных вопросов.

Уверен, что опыт работы в разных районах города и на уровне муниципального района позволит быстро включиться в работу.