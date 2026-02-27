Студенты СГТУ имени Ю. А. Гагарина встретились с директором Балаковской АЭС в рамках проекта «100 вопросов директору атомного гиганта»

erid 2W5zFHvoo1B

Балаковскую АЭС посетили 20 будущих выпускников Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Будущие атомщики приехали на атомную станцию закрепить полученные в вузе знания, получить ответы на вопросы по эксплуатации атомной станции, а также узнать о карьерных возможностях на одной из лучших АЭС России.

Ребята учатся по направлениям «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» и «Теплоэнергетика и теплотехника». Свое путешествие начали со знакомства с учебно-тренировочным центром: на интерактивных информационных

экранах изучили расписание, по которому обучаются действующие энергетики, расположение учебных классов, пообщались с инструкторами.

Затем заглянули в учебные классы электроцеха и цеха тепловой автоматики и измерений. Кроме теории, узнали больше о том, как отрабатывается взаимодействие между всеми цехами во время тренировок и где находится оперативная информация о работе атомных станций России. Прошлись по азам радиационной безопасности в интерактивном классе, твердо усвоили: после университета учеба и экзамены не заканчиваются.

Самые яркие впечатления от экскурсии у студентов оставил полномасштабный тренажер блочного щита управления. Здесь познакомились с должностями, которые находятся ближе всего к мозгу энергоблока, и проверили возможности программируемого тренажера.

На мероприятии «100 вопросов директору атомного гиганта» ребята встретились с директором Балаковской АЭС Юрием Максимовым информцентра и оффлайн на базе учебно-тренировочного центра.

Обсудили, как изменится профессия инженера АЭС в течение следующих десяти лет, какие карьерные перспективы есть у девушек, как вести научную деятельность в рамках трудовой и многое другое.

В беседе Юрий Михайлович опирался на личный опыт: рассказал о том, как оказался в профессии, как вырос до должности директора и какую роль в его трудовой жизни играет семья.

«У вас будет возможность поехать работать куда угодно: Урал, Сибирь, Приморье. От жаркого климата до северного сияния. Но помните, что ехать на новые электростанции правильно, когда уже за плечами опыт. Особенно опыт работы на лучшей атомной

станции России — Балаковской АЭС», — подвел итоги встречи Юрий Михайлович.

Сейчас по целевому договору от Балаковской АЭС в СГТУ обучается 41 студент. За последние 5 лет — 66 выпускников университета были трудоустроены на атомную станцию.

Справка:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузов, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г.

Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Реклама

ИНН 7721632827