Игорь Молчанов поручил проверить рост платы за отопление в Саратове

Читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что одной из главных тем стали обращения жителей по суммам в платёжках за отопление. По информации горожан, плата в ряде случаев выросла в 1,5–2 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Считаю необходимым разобраться в данной ситуации. В случае если допущена ошибка в начислении платы за тепло, должен быть произведен перерасчёт. Такое поручение дано первому заместителю Максиму Сиденко, комитету по ЖКХ и главам районных администраций взять тему на постоянный контроль и разбираться предметно по каждому обращению.

Уважаемые саратовцы! Чтобы профильные структуры могли инициировать официальную проверку начислений и обязать произвести перерасчет, по закону требуется ваше официальное обращение (через систему ГИС ЖКХ или в письменной форме).

Если вы столкнулись с необоснованным ростом платы за отопление — пишите проблемные адреса и названия ваших управляющих организаций в комментариях под этим постом. Сотрудники районных администраций и комитета по ЖКХ готовы оказать всю необходимую помощь и проконсультировать по правильному оформлению документов.

Также можете оставлять данные адреса по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 659-659, они будут переданы для реагирования в комитет ЖКХ.