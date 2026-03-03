Елена Толстошеева: «Бизнес родился из любви к продажам»

Директор «Центра продаж 21 века», бизнес-тренер и эксперт по продажам Елена Толстошеева в эфире программы «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда в Саратове» рассказала, как декрет стал отправной точкой для создания собственного дела.

По словам предпринимателя, её путь в бизнес не был связан с вынужденными обстоятельствами.

«Бизнес родился из любви к продажам. Потому что иногда слушаешь истории женщин — из нужды, тяжёлые времена… У меня это получилось так, что я долгое время работала в найме. И безумно любила продавать», — поделилась Елена Толстошеева.

Во время декретного отпуска, признаётся она, отказ от привычного ритма оказался непростым.

«Когда ушла в декрет, поняла, что у меня настоящая ломка. Мне нужно было взять телефон и кому-то позвонить, кому-то что-то продать», — вспоминает предприниматель.

Тогда она разместила объявление на «Авито» с предложением бесплатно продавать товары и услуги. И уже со временем формат фриланса перерос в полноценную систему продаж.

«Я поняла, что это бизнес. Нужны менеджеры по продажам, нужны люди, которые просто сядут на телефон и будут грамотно продавать продукт, услугу — неважно что», — подчеркнула Толстошеева.

Сегодня её компании уже 11 лет, столько же, сколько и дочери. «Центр продаж 21 века» работает по всей России и объединяет команду специалистов, которые, по словам руководителя, «с любовью относятся к холодным звонкам».

Полную версию интервью смотрите в группе ВК.