Игорь Молчанов поручил усилить борьбу с гололедицей на тротуарах Саратова

Временно исполняющий обязанности главы Саратова Игорь Молчанов провел совещание городского штаба, посвященное вопросам благоустройства.

О ключевых решениях, принятых на встрече, чиновник рассказал в своем телеграм-канале 27 февраля.

Главной проблемой, требующей немедленного реагирования, названа гололедица, возникающая из-за частых колебаний температуры. В связи с этим градоначальник дал поручение коммунальным службам активизировать работу: обрабатывать пешеходные зоны специальными составами, предотвращающими образование наледи.

Еще одно нововведение коснется борьбы с помехами для работы спецтехники. Автомобили, которые создают препятствия для ликвидации аварий на сетях, расчистки проезжей части или вывоза мусора, теперь будут принудительно эвакуировать. По мнению Молчанова, такая мера должна ускорить приведение улиц в порядок и сделать работу коммунальщиков более эффективной.

Ольга Сергеева