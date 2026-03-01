В центре Саратова мужчина упал с крыши высотки

В областном центре расследуются обстоятельства падения человека с высоты.

Инцидент произошел днем 27 февраля на улице Дзержинского, неподалеку от пересечения с Вольской. По данным «СарИнформа», мужчина сорвался с крыши одного из зданий.

Возраст пострадавшего на данный момент не разглашается. Известно, что после случившегося его оперативно доставили в медучреждение.

В региональном минздраве подтвердили факт госпитализации. По информации ведомства, состояние пациента оценивается врачами как средней степени тяжести.

Ольга Сергеева