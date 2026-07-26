Мэр Игорь Молчанов проверил обеспечение безопасности на водных объектах

На саратовских пляжах усилены меры безопасности: спасатели дежурят на вышках и патрулируют акваторию.

В Саратове продолжаются рейды по обеспечению безопасности на воде. На трех спасательных вышках организовано круглосуточное дежурство, а катера патрулируют зону от Усть-Курдюма до Заводского района не реже раза в два часа. С помощью громкоговорителей отдыхающим напоминают правила поведения у воды.

Совместно с полицией выявляются нарушители, купающиеся в запрещенных местах, — им грозит административная ответственность. Глава города Игорь Молчанов поручил усилить профилактику среди детей: комиссия по делам несовершеннолетних ежедневно проводит беседы и раздает памятки. «Несчастные случаи с детьми недопустимы, спасатели должны быть готовы прийти на помощь в любой момент», — подчеркнул мэр.

Ольга Сергеева