Саратовские врачи борются за жизнь едва не утонувшего мальчика

В СОДКБ борются за жизнь мальчика, тонувшего в водоеме.

Ребенок едва не утонул во время купания. Его успели спасти, но состояние остается критическим. Врачи областной детской больницы круглосуточно делают все возможное, чтобы сохранить жизнь юному пациенту.

И.о. заведующего реанимацией Артем Долгов вновь призвал родителей усилить контроль у воды. Основные правила: купаться только со взрослыми, на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки и не нырять в незнакомых местах. От этого зависит жизнь детей.

Ольга Сергеева