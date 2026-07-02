Игорь Молчанов из Саратова сохранил позиции в медиарейтинге мэров ПФО

Мэр Саратова Игорь Молчанов сохранил восьмую позицию в медиарейтинге глав столиц ПФО.

Данные исследования обнародовала компания «Медиалогия».

Медиаиндекс саратовского градоначальника в прошлом месяце составил 4640,0 балла против 5226,1 балла месяцем ранее. Несмотря на снижение показателей, глава города сохранил за собой восьмое место в списке из 28 участников.

Лидеры рейтинга остались неизменными. Первое место занял глава Самары Иван Носков с результатом 22659,1 балла. На второй и третьей строчках расположились мэр Казани Ильсур Метшин (20891,1) и глава Чебоксар Станислав Трофимов (15945,7).

Неудачно сложился месяц для представителей законодательной власти региона. Врио председателя Саратовской гордумы Владимир Островский, как и месяц назад, оказался предпоследним, 27-м, набрав лишь 5,1 балла (месяцем ранее было 51,4).

Напомним, что рейтинг компании «Медиалогия» формируется на основе анализа более чем 111 тысяч источников, включая телевидение, радио, газеты и интернет-СМИ. Важно отметить, что при подсчете медиаиндекса учитываются все упоминания в средствах массовой информации, в том числе и негативные.

Ольга Сергеева