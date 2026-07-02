Что подорожало в Саратовской области к лету 2026 года из-за инфляции

Инфляция в Саратовской области: весеннее снижение цен на еду и рекордный спрос на туры.

По данным Отделения Банка России по Саратовской области, инфляция в регионе демонстрирует сдержанную динамику. В мае текущего года рост цен составил всего 0,1% к апрелю, а годовая инфляция замедлилась до отметки 5,1%. Это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе.

Продуктовая корзина показала разнонаправленную динамику. Весеннее тепло положительно сказалось на стоимости базовых продуктов. Цены на тепличные овощи (огурцы, помидоры, сладкий перец) и куриные яйца заметно снизились. Экономисты объясняют это снижением затрат производителей на обогрев теплиц и сезонным увеличением объемов производства на птицефабриках. Однако не обошлось без подорожаний. Стоимость сахара немного выросла из-за естественного сокращения запасов сырья перед началом сбора нового урожая свеклы.

В сегменте непродовольственных товаров ситуация неоднородная. Электроника и бытовая техника поползли в цене вверх. Ритейлеры связывают это с ростом издержек на аренду помещений и усложнением логистики. При этом укрепление рубля сыграло на руку покупателям инструментов и некоторого оборудования — они стали доступнее.

Самый значительный скачок цен зафиксирован в сфере услуг. Открытие прямых авиарейсов из Саратова в Грузию на фоне высокого летнего спроса привело к резкому удорожанию туристических путевок.

Для сравнения, инфляция в целом по России за май составила 5,3%, что выше целевого ориентира в 4%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на устойчивое замедление роста цен в стране.

Ольга Сергеева