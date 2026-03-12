Игорь Молчанов возглавил Саратов

Депутаты Саратовской городской Думы приняли кадровое решение, избрав новым главой муниципального образования «Город Саратов» Игоря Молчанова.

Кандидатура опытного управленца получила поддержку народных избранников, которые единодушно охарактеризовали его как профессионала высокого уровня, способного решать сложные задачи городского хозяйства.

В своих комментариях парламентарии отметили многолетний опыт работы Молчанова в органах местной власти и его глубокое погружение в проблемы мегаполиса.

Исполняющий полномочия председателя гордумы Владимир Островский подчеркнул, что за годы совместной деятельности у депутатского корпуса сложились с Игорем Молчановым «уважительное и конструктивное взаимодействие». «Он слушает и слышит людей и готов взять на себя ответственность за муниципалитет. Мы, депутаты, – в этом его единомышленники», — заявил Островский.

Елена Злобнова, занимающая пост заместителя председателя, сделала акцент на стратегическом видении нового руководителя. По ее словам, градоначальник должен не только разбираться в текущих вопросах, но и мыслить на перспективу, и этими качествами в полной мере обладает Игорь Молчанов.

«Он любит наш город и готов работать, чтобы Саратов стал еще красивее и удобнее для жизни», — добавила она, выразив уверенность, что жители связывают с новым главой большие надежды.

Депутат Инна Буйкевич также обратила внимание на управленческий опыт и компетенции Игоря Александровича, назвав его «человеком высокой компетенции», который отлично разбирается в сложных механизмах работы муниципалитета.

«Впереди у нас много совместной работы на благо родного города», — резюмировала Буйкевич.

Новому руководителю предстоит продолжить развитие города и решать накопившиеся проблемы в инфраструктуре и urban-среде. Депутатский корпус выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку новому главе в его деятельности.

Ольга Сергеева