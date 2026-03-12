Служебные птицы саратовских комплексов «Ситиматик» встречают весну

Служебные птицы мусоросортировочных комплексов компании «Ситиматик» в Энгельсе и Балаково вступают в период весенней линьки.

В течение нескольких месяцев канюки Сарчик и Маня, а также ястребы-тетеревятники Симба и Фрея сменят старые перья на новые, более темные. Для более быстрого и благополучного прохождения этого периода в рацион хищных птиц традиционно добавят грызунов.

Весь зимний период инженеры-орнитологи обеспечивали птицам необходимый уход: витаминные добавки в пищу и увеличение порций, утепление и обработка вольеров. Также канюкам и ястребам регулярно проводили процедуры по обработке когтей и клюва. Без этого у птиц может перерасти клюв и когти, что опасно откалыванием клюва, невозможностью принимать пищу, неправильным хватом и травмированием пальцев.

Первые пернатые коллеги появились на инфраструктурных объектах в Энгельсе и Балаково в 2021 году. Их привезли после лечения травм, полученных в дикой природе. Птицы не смогли бы самостоятельно существовать на воле, поэтому их забрали в качестве биорепеллентов, т.е. для отпугивания стайных птиц с территории комплексов. С появлением там хищников количество чаек, ворон, бакланов и других синантропных птиц сократилось в десятки раз, что значительно улучшило санитарную обстановку.

Напомним, метод биорепеллентации был запатентован компанией «Ситиматик» весной 2023 года и сейчас применяется на всех производственных объектах Группы.