Игра с бешеным ежом отправила двух сестер из Саратовской области в больницу

В селе Саратовской области двое детей играли с ежом, заражённым бешенством.

В одном из сёл региона две девочки — год и восемь лет — нашли на территории собственного двора ежа и решили поиграть с ним. На следующий день животное погибло. Лабораторные анализы подтвердили: ёж был болен бешенством.

Мать незамедлительно обратилась к медикам. Детей госпитализировали, им начали проводить экстренную вакцинацию. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Врачи напоминают: заразиться бешенством можно даже без прямого укуса — достаточно попадания слюны больного животного на микротравмы кожи или слизистые оболочки. Специфического лечения от этого заболевания не существует, единственный способ спастись — своевременно сделанная прививка.

Региональные власти призывают жителей не трогать диких и бездомных животных, а при любом контакте с ними немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ольга Сергеева