В Саратовской области трассу над Волгой сделают четырёхполосной

Трассу между Вольском и Балаково расширят до четырёх полос за 6,5 млрд рублей.

Нижне-Волжское управление федеральных дорог объявило аукцион на капитальный ремонт и реконструкцию 20-километрового участка трассы Р-228 от Широкого Буерака до Кленова, соединяющей Вольск и Балаково. Начальная цена контракта — 6,5 миллиарда рублей, которая может снизиться по итогам торгов.

Сейчас дорога имеет две полосы, после реконструкции их количество увеличится до четырёх. Часть трассы проходит над акваторией Волги, что накладывает дополнительные требования к безопасности и технологиям строительства. Работы планируется завершить в течение 2028 года.

Ольга Сергеева