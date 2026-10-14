ИИ в бухгалтерии: сможет ли бот заменить главбуха?

21 октября в Саратове пройдет Большая экономическая конференция «БЭК 2.0».

Организаторы планируют собрать на одной площадке предпринимателей, экспертов и представителей власти, чтобы обменяться актуальными мнениями, углубиться в нюансы и тонкости обновленного законодательства, а также протестировать новейшие технологии.

Так, например, посетители стенда бухгалтерской компании «Глобал Финанс Саратов» смогут принять участие в мастер-классе «Бухгалтеру по делу: что спросить, чтобы спокойно закончить год» и протестировать ИИ-помощника.

«Каждый участник сможет за несколько минут ответить на вопросы о своём бизнесе и получить два результата: готовое сообщение, которое можно переслать бухгалтеру, и краткое резюме о том, на что самому обратить внимание перед завершением года», — рассказала Елена Девятова, руководитель компании, резидент саратовской «Опоры России».

Отзывы и предложения участников БЭК.2.0 будут взяты в работу, а результаты тестирования предприниматели смогут обсудить на стенде компании в рамках экспресс-консультации со специалистами.

Напомним, в этом году информационным партнером Большой экономической конференция «БЭК 2.0» выступает издательский дом «Волга-Медиа».

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