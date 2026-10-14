В Хвалынске заблокирован речной туризм

Как сообщает редакция Saratov.kp.ru, в одном из наиболее перспективных с точки зрения туризма волжских городов, причальная стенка оказалась в руках коммерсантов.

Проблема тянется из 1990-х годов, когда причалы в Хвалынске, Юрише, Ровном и Ахмате Саратовской области перешли в собственность АО «Саратовское речное транспортное предприятие» (АО «Порт»), контроль над которым через аффилированных лиц и массовую скупку акций получил Сергей Курихин.



Опальный олигарх, известный далеко за пределами региона по серии криминальных расследований федеральных СМИ, не выпускает пристань из рук, несмотря на усилия надзорных ведомств и судебных инстанций вернуть эти объекты в государственную собственность. В 2022 году суд удовлетворил иски прокуратуры, однако сами сооружения на причалах остались в собственности «Пристани Хвалынск», а земля под ними оказалась закреплена за компанией в долгосрочной аренде на 49 лет. Создавшаяся юридическая неразбериха полностью заблокировала работу порта и лишила город возможности принимать речные пассажирские суда.



Сейчас АО «Порт» и его дочка, как сообщается в журналистском материале, всячески пытаются получить причальные стенки в Хвалынске без проведения аукциона. Эти планы окончательно «утопят» перспективы возрождения речного туризма в Хвалынске, а запуск скоростных «Валдаев», намеченный на 2027 год, может быть сорван.