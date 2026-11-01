Имам призвал саратовских студентов к взаимному уважению

Представитель Духовного управления мусульман Саратовской области имам Марсель-хазрат Хисяметдинов провёл встречи со студентами СГУ и СГЮА.

Как сообщили в ДУМСО, мероприятия, посвящённые укреплению межэтнического согласия и профилактике экстремизма в молодёжной среде, организовало областное министерство внутренней политики в конце октября 2026 года.

Перед студентами также выступили представители министерства, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД и Саратовской епархии РПЦ.

Имам напутствовал ребят проявлять взаимное уважение, напомнив слова Корана о том, что народы созданы, «чтобы вы узнавали друг друга». Он подчеркнул важность ответственного отношения к учёбе и свободному времени, чтобы не стать жертвой тех, кто сеет смуту, и указал на ответственность будущих специалистов перед Создателем, родителями и страной.

Среди участников были представители разных национальностей и вероисповеданий — в завершение они смогли задать имаму вопросы.