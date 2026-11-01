Старинную усадьбу в центре Саратова оценили в 50 миллионов рублей

Риелторы выставили на продажу дорогостоящий объект недвижимости в центре Саратова.

Двухэтажный жилой дом усадебного типа на улице Тараса Шевченко общей площадью 600 квадратных метров.

«Проведена комплексная реставрация по питерской технологии с заменой кровли, всех инженерных коммуникаций, с укреплением фундамента и стен», — пишут авторы объявления. Среди преимуществ — расположение на «тихой улице», собственный двор и парковка на 5–6 машин; земельный участок в собственности.

По данным открытых источников, здание — объект культурного наследия муниципального значения, в едином реестре памятников он значится как «Доходный дом И. Ф. Астраханова». Фактически это два здания под одним адресом: одно на красной линии, второе во дворе; ориентировочная дата постройки — 1910-е годы. Стать новым собственником предлагается за 50 миллионов рублей.