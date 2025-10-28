Имамы Саратовской области повысили свою квалификацию

В Дергачевском районе состоялись однодневные курсы для слушателей медресе «Шейх Саид».

Как сообщили в пресс-службе ДУМСО, курсы провели для местных имамов и активистов мусульманских общин, а также верующих из Ершовского и Озинского районов. Обучение проводилось 26 октября 2025 года в Соборной мечети поселка Дергачи.

Такие занятия организуются для тех верующих Дергачевского и близлежащих районов, у которых нет возможности приезжать на учебу в Саратов, но есть желание получать знания.

Поделиться ими с единоверцами прибыли в поселок преподаватели медресе Махди-хазрат Алтынбаев, Рашид-хазрат Тугушев и Абдульхаким-хазрат Додарбеков.

Учащиеся с интересом и вниманием изучали предметы курса, в частности, смогли наиболее полно охватить темы Хаджа и Умры, коснулись всевозможных вопросов фикха. Большое внимание в ходе занятий было уделено теории и практике чтения Священного Корана: верующие углубились в тонкости таджвида и исправили ошибки в наиболее часто читаемых сурах.

«Это именно те знания, в которых мы нуждаемся на местах», — отметил по окончании занятий имам-мухтасиб Дергачевского района Максут-хазрат Иркалиев.

Всего занятия посетили около 25 человек. Участники курсов выразили надежду, что такое обучение, наполненное пользой и теплотой братской встречи, продолжится и в дальнейшем.

Подготовила Наталья Мерайеф