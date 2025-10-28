Сборная Саратовской области заняла 1-е место на первенстве России по автомногоборью

В Санкт-Петербурге с 23 по 27 октября состоялось первенство России по автомногоборью.

Как сообщили в министерстве образования области, наш регион представила сборная команда Саратовской юношеской автошколы.

Традиционно турнир завершает состязания года и собирает лучших из лучших. В этом году борьба на трассе шла между командами юниоров Воронежской, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Челябинской областей.

Участники продемонстрировали мастерство на двух разных трассах — классике и нестандарте, а также проявили слаженность действий в командной эстафете.

По итогам соревнований команда региона заняла первое место в абсолютном командном зачете.

В личном первенстве обучающийся Саратовской юношеской автошколы Иван Балин также занял первое место в абсолютном зачете.

Подготовила Ольга Сергеева