Имена 24 саратовцев занесли на обновленную городскую Доску почета

В Саратове открыли обновлённую Доску почета.

18 сентября в Саратове занесли имена 24 жителей на обновлённую Доску почета. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов в своём канале в «Максе».

По его словам, состоялась торжественная церемония открытия обновлённой городской Доски почета. Мероприятие прошло в канун Дня города, который будет отмечаться в предстоящие выходные.

В этом году на Доске появились имена 24 жителей города: их трудовые заслуги, профессионализм и активная гражданская позиция служат примером для земляков.

«Уверен, что Доска станет точкой притяжения для саратовцев и гостей города, напоминая, что за каждым успехом стоит упорный труд и любовь к родной земле», — подытожил Молчанов.

Ольга Сергеева