Молодой мужчина застрял в разбитой легковушке после столкновения с КамАЗом

В Энгельсском районе Саратовской области в аварии пострадали два человека.
Об этом сообщили в областной службе спасения.
ДТП произошло примерно в 8:00 у села Смеловка. Здесь столкнулись КамАЗ и Geely.
При ударе двое мужчин из Geely – 21 года и 28 лет – получили травмы.
Старший из пострадавших застрял в покореженной машине. Прибывшие спасатели разрезали кузов гидравлическим инструментом и вытащили раненого.
В итоге обоих мужчин забрали в больницу на «скорой». Сотрудники ГИБДД выясняют остальные обстоятельства происшествия.
Ольга Сергеева