Имена двухсот погибших участников СВО увековечили в саратовском Парке Победы

В саратовском Парке Победы состоялась церемония занесения имён погибших участников СВО на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах».

По информации областного министерства, в мероприятии участвовали губернатор Роман Бусаргин и председатель облдумы Алексей Антонов. Была объявлена минута молчания, а представители православной и мусульманской конфессий совершили заупокойные обряды. На мемориал нанесли еще 200 фамилий бойцов из Саратовской области, павших на фронте.

Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу.

Ольга Сергеева