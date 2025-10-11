Саратовская молодежь со стрессом чаще взрослых обращается к психологам за помощью

Саратовцы стали чаще обращаться за помощью при тревожных расстройствах и панических атаках.

Особенно молодежь — перед экзаменами или призывом в армию. Медицинский психолог Елена Арленинова поясняет, что проблемы могут вызывать как заболевания, так и стресс или токсичное окружение.

Для профилактики специалист рекомендует соблюдать режим сна и физической активности. Иметь хобби и избегать негативного контента. Освоить техники «заземления» и дыхательные практики. Тренировать мозг новыми маршрутами и устным счетом.

При необходимости важно своевременно обращаться к специалистам, поскольку психические расстройства успешно поддаются коррекции.

Ольга Сергеева