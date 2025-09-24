Инцидент с высадкой школьника из автобуса в Саратове закончился мирно

Конфликтная ситуация с 13-летним пассажиром автобуса №284, который ранее сообщал о принудительной высадке, получила новые детали. Перевозчик «Викопм+» провел служебную проверку и встретился с родителями подростка.

По данным компании, в ходе разбирательства выяснилось, что кондуктор не высаживал ребенка. Мальчик самостоятельно покинул салон, растерявшись, когда не смог быстро найти документы для подтверждения льготного проезда. Подросток, отличающийся стеснительностью, почувствовал неловкость из-за внимания других пассажиров.

Представители перевозчика отметили, что школьник подтвердил вежливое обращение со стороны кондуктора. Инцидент был исчерпан в ходе личной встречи, стороны достигли взаимопонимания. Ситуация разрешилась без дальнейших разбирательств.