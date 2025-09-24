Овсянников избран зампредом Саратовской областной Думы

Сергей Овсянников 24 сентября избран заместителем председателя Саратовской областной Думы.

На этом посту он заменит сложившую полномочия зампреда Ирину Колесникову.

Спикер регпарламента Алексей Антонов отметил:

— Сергея Александровича хорошо знают жители, многим избирателям он оказал необходимую помощь и поддержку. Он достойно справится с возложенными на него обязанностями.

Кадровое решение также прокомментировал депутат, Герой России Александр Янклович:

— Для меня, для человека военного, Сергей Александрович Овсянников – не просто коллега, уважаемый человек. Он – товарищ генерал. Сферу государственного строительства знает досконально, работал в органах местного самоуправления, в региональном правительстве, в Государственной Думе, Саратовской таможне, Саратовской городской Думе. У Сергея Александровича есть хорошее качество – он умеет вести за собой людей, при этом прислушивается к их мнениям. Такое дано не каждому. Важна его твердая гражданская позиция, он поддерживает наших ветеранов, военнослужащих, возглавляя общественную организацию.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Наталья Мерайеф