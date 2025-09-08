Индекс саратовского промпроизводства с начала года составил 102,4%

По итогам семи месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Саратовской области составил 102,4%.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, особенно высокие показатели зафиксированы в обрабатывающей промышленности — 106,7%, что на 3,4% выше среднероссийского значения и обеспечило региону 4-е место в рейтинге ПФО.

Наибольший рост отмечен в производствах лекарственных средств; одежды и текстильных изделий; электронных и оптических приборов; химической продукции.

Губернатор поручил правительству сохранять положительную динамику.

Напомним, что в области также продолжается работа по созданию металлургического кластера в городе Балаково.