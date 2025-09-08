Фонтан в сквере «Первой учительницы» Саратова готовят к реконструкции

В Саратове выделено 1,9 млн рублей на проектирование реконструкции фонтана в сквере «Первой учительницы».

Соответствующий заказ разместил на Госзакупках городской комитет по ЖКХ.

В рамках проекта, который должен быть готов к 30 апреля 2026 года, предусмотрены:

разработка системы очистки воды;

прокладка новых сетей водопровода и канализации;

установка водомерного узла;

создание возможности отключения фонтана для обслуживания.

Проектная документация включит все необходимые инженерные изыскания для последующей реконструкции объекта.