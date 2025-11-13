Инфекционная больница загорелась в Саратове глубокой ночью

В ночь на 13 ноября в Саратове в инфекционном стационаре имени Н.Р. Иванова произошло возгорание.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Чрезвычайное происшествие случилось в здании, расположенном на Московском шоссе. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 02:32 по местному времени.

По данным спасателей, зафиксировано горение в боксе, находящемся на втором этаже одного из корпусов.

На данный момент огонь полностью потушен. В целях безопасности была проведена эвакуация всех пациентов и работников больницы из этого здания. Пострадали от продуктов горения семь человек. О погибших не сообщается.

Обстоятельства, приведшие к возгоранию, в настоящее время устанавливаются.

Наталья Мерайеф