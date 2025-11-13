Семь человек серьёзно пострадали при пожаре в инфекционной больнице в Саратове

В Саратове при пожаре в областной инфекционной больнице ночью 13 ноября пострадали семь человек.

Данная информация была подтверждена ТАСС источниками в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, все пострадавшие получили отравление продуктами горения. При этом, согласно предварительным сведениям, их жизни ничто не угрожает.

Как уточнили в областной прокуратуре, возгорание произошло около 02:30 по местному времени в трёх лечебных боксах на втором этаже медучреждения.

На данный момент распространение огня остановлено, а по факту случившегося проводится проверка.

Областной Минздрав во главе с Владимиром Дудаковым пока никак не прокомментировал случившееся.

Наталья Мерайеф